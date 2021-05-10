Политика Беларусь добивается экстрадиции из Украины подозреваемых в попытке свергнуть Бацьку

2021-05-10 15:21

Комитет госбезопасности Беларуси направил в Украину, США и Литву запросы на выдачу лиц, подозреваемых по "делу о попытке государственного переворота" в республике. Об этом сообщил глава ведомства Иван Тертель в комментарии изданию Sputnik.

Глава КГБ Беларуси не назвал количество и личности запрашиваемых людей, но подчеркнул, что в запросах "указаны все подробности, указано все, что необходимо выяснить на территории этих государств исчерпывающе".

"Запросили экстрадицию данных лиц на свою территорию для того, чтобы дать им правовую оценку в соответствии с нашим законодательством", - отметил он.

Если же упомянутые страны не пойдут Минску навстречу в вопросе экстрадиции, заявил Тертель, то "это тоже определенная информация, которую следует учитывать и на определенные размышления она наводит".

Также в КГБ пообещали действовать более жестко в случае, если "попытка госпереворота" повторится.

"Мы предупреждаем, если будут такие поползновения, а мы знаем, что это (расследование "госпереворота") отдельных лиц не остановило, мы будем действовать еще более жестко. И если потребуется, то в такой же практике, как действуют другие спецслужбы, в том числе, США, Израиль и другие страны. Кровопролития мы не допустим. Если все же на нашей территории прольется кровь, мы будем действовать корректно согласно складывающейся практике спецслужб по всему миру", - резюмировал глава КГБ.