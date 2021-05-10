Политика Корабли РФ пытались мешать морским учениям Украины и США

2021-05-10 17:40

 

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что корабли Российской Федерации пытались мешать морским учениям Украины и США в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбук, опубликовав соответствующее видео.

Так, в течение двух дней флагман Морской охраны «Григорий Куропятников» и корабль Береговой охраны США «Hamilton» отрабатывали совместные учения в море.

«По замыслу учений происходило взаимодействие двух пограничных кораблей с привлечением корабля ВМС Украины «Старобельск», – говорится в сообщении.

В частности, экипажи отработали слаженные действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам NATO.

При этом в пограничной службе Украины подчеркнули, что все элементы учений традиционно проходили под наблюдением кораблей РФ. А именно, отработка сложных элементов маневрирования, уклонение от воздушной атаки и организация противодиверсионной обороны корабля.

К тому же пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров - объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации.

 

 

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