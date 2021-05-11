Политика Найем обнародовал свою зарплату в "Укроборонпроме": сумма впечатляет

2021-05-11 18:00

Бывший народный депутат Мустафа Найем, который недавно покинул должность заместителя генерального директора "Укроборонпрома", за последние четыре месяца работы в государственном концерне получил более 3,2 миллиона гривен зарплаты.

Об этом стало известно из опубликованной после его увольнения декларации на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Судя по обнародованным данным, за четыре месяца работы (с 1 января по 29 апреля 2021 года) Найем заработал в "Укроборонпроме" 3 млн 255 тыс. 780 гривен, то есть месячный заработок составлял 813, 9 тысяч гривен.

Ранее Найем задекларировал 3,007 млн гривен зарплаты, которую он получил за целый 2020 год.

На должности заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем работал с ноября 2019 года, через год он получил еще одно назначение, став, кроме того, директором госконцерна по активам. В связи с сокращением должностей, в конце апреля Найем был уволен из "Укроборонпрома".