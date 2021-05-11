Политика Медведчуку и Козаку объявили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление нацресурсов

2021-05-11 20:40

Народным депутатам от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. На данный момент объявлено подозрение по трем эпизодам.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время брифинга с главой СБУ Иваном Бакановым во вторник, 11 мая.

"В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым. Государство потеряло не только территорию, но и природные ресурсы. По оценкам экспертов, на незаконно захваченной территории есть ресурсы на 2 триллиона гривен. Это огромные убытки, которые прямо отражаются на экономике и безопасности Украины", - заявила Венедиктова.

В ходе брифинга Венедиктова и Баканов включили запись, на которой Медведчук разговаривает с замглавы правительства России. Они говорят о переоформлении лицензий на какой-то бизнес в Крыму. Медведчук говорит, что "воевал за эти лицензии с 2012 года с Януковичем".

"Сегодня… Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", - сказала генпрокурор.

Кроме того, глава СБУ говорит, что ООО "Новые проекты", которое получило контроль за месторождением газа на шельфе Черного моря, по мнению следствия, аффилировано с Медведчуком.