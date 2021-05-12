Мир видео Палестинцы запустили по Тель-Авиву около 350 ракет - "железный купол" сбивает 90% ракет

2021-05-12 11:20

В ответ на обстрел израильской армией высотных домов в секторе Газа палестинцы в ночь на среду, 12 мая, запустили в сторону Тель-Авива и других городов около 350 ракет. Кроме упомянутого города, под обстрел попали также его пригород и город Беэр-Шева на юге Израиля, на который пришлось около 100 ракет.

Израильские военные сбили беспилотник, летевший со стороны сектора Газа, сообщил представитель армии обороны Израиля, пишет Седьмой канал.

"Бойцы ПВО только что сбили БПЛА, который вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны сектора Газа", - заявили военный.

Times of Israel сообщает со ссылкой на израильскую Армию обороны, что по территории страны было выпущено не менее 1050 ракет и снарядов.

Представитель пресс-службы армии Хидай Зильберман отметил, что система ПВО Железный купол перехватывает 85-90% снарядов, еще 200 снарядов, по его словам, упали на территории самого сектора Газа.