Политика Российский боевой корабль приблизился к берегам Одесской области: "после обнаружения начал..."

2021-05-12 17:20

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Так, в районе Черноморска Одесской области было виявлено российское ракетное судно. Об этом сообщает местное издание "Думская" 12 мая со ссылкой на данные берегового пограничного поста.

По данным СМИ, корабль заметили при помощи радиолокатора на посту пограничников.

Военные связались с судном по радиоканалу и получили ответ, что это «Бугиль 363».

«Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин», — говорится в публикации.

По информации "Думской", после обнаружения корвет начал двигаться в восточном направлении. Он мог сопровождать американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), который вчера покинул Одессу.

Сейчас в составе Черноморского флота РФ три таких корвета, еще один готовится к швартовым испытаниям, а два достраиваются, заметило издание.

Ранее мы сообщали, после того, как в порт Одесса зашел корабль Береговой охраны США Hamilton, военные взяли под усиленную охрану один из причалов, где пришвартовалось судно - оградили подход к кораблю и выставили автоматчиков.

Это было сделано, чтобы избежать провокаций.

Отметим, что в течение 2 дней американский фрегат отрабатывал учения в море совместно с флагманом Морской охраны «Григорий Куропятников» и кораблем ВМС «Старобельск».