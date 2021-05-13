Политика Военные дипломаты США убедились в присутствии войск РФ на Донбассе – штаб ООС

2021-05-13 20:20

 

Военные дипломаты посольства Соединенных Штатов в Украине посетили зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Их трехдневный визит завершился 13 мая, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что в состав делегации вошли новоназначенный атташе сухопутных войск полковник Брендон Пресли, атташе сухопутных войск полковник Пол Шмидт и помощник атташе сухопутных войск капитан Джеймс Типпетс.

"Представители США посетили подразделения Вооруженных сил Украины, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины", – говорится в сообщении.

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