Политика Украина ожидает, что в 2022 году Евросоюз пересмотрит политику соседства

2021-05-16 15:00

 

Правительство Украины ожидает, что в 2022 году Евросоюз начнет пересмотр политики соседства, который будет касаться всех стран Восточной Европы, стремящихся вступить в ЕС.

Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в субботу, 15 мая.

«На данном этапе мы достигли немало в использовании потенциала существующих форматов наших отношений и прокладываем путь к новому стратегическому подходу.

Мы ожидаем, что в 2022 году Европейский Союз начнет пересмотр политики соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы - что будет выработан конкретный новый формат для Грузии, Украины, Молдовы - стран, которые стремятся к вступлению.

И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва переберет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения», - рассказала она.

Стефанишина добавила, что Украина положительно оценивает текущее состояние отношений с Европейским Союзом.

«Вместе с тем мы считаем, что пришло время начать пересмотр политики соседства. Мы надеемся, что эта работа начнется в 2022 году, и я знаю, что многие в европейских столицах готовы приобщиться к этой работе, и Украина сможет получить перспективу членства», - резюмировала она.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 6 мая Европейский союз расширил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19.

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