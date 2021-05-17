Политика Стала известна точная дата, когда Зеленскому придется ответить на все вопросы

2021-05-17 12:04

Пресс-конференция президента Украины состоится в годовщину его инаугурации 20 мая, сообщаетет УП со ссылкой на источник.

"По словам источников, предварительно команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая", - говорится в сообщении.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что пресс-конференция Владимира Зеленского может состояться именно 20 мая. Он отмечал, что идет обсуждение возможных форматов ее проведения.

Напомним, последняя большая пресс-конференция Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года. До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон с представителями десятков СМИ.