Политика Стала известна точная дата, когда Зеленскому придется ответить на все вопросы

2021-05-17 12:04

Пресс-конференция президента Украины состоится в годовщину его инаугурации 20 мая, сообщаетет УП со ссылкой на источник.

"По словам источников, предварительно команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая", - говорится в сообщении.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что пресс-конференция Владимира Зеленского может состояться именно 20 мая. Он отмечал, что идет обсуждение возможных форматов ее проведения.

Напомним, последняя большая пресс-конференция Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года. До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон с представителями десятков СМИ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский заявил, что его деолигархизацию можно уже видеть на примере Медведчука

2021-05-14 13:24

Зеленский подписал закон о запрете на импорт электрэнергии из РФ и Беларуси

2021-05-13 13:02

видео День победы над нацизмом: Зеленский записал видео

2021-05-09 10:30

Ермак раскрыл детали переговоров Блинкена и Зеленского

2021-05-06 22:00

Еще новости в разделе "Политика"

У Зеленского признались, почему хотят срочно уволить главу Минздрава Максима Степанова

2021-05-17 13:24

Стала известна точная дата, когда Зеленскому придется ответить на все вопросы

2021-05-17 12:04

Украина ожидает, что в 2022 году Евросоюз пересмотрит политику соседства

2021-05-16 15:00

Глобальная перекройка Кабмина: Шмыгаль остается без пяти министров

2021-05-15 14:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

У Зеленского признались, почему хотят срочно уволить главу Минздрава Максима Степанова 2021-05-17 13:24
Стала известна точная дата, когда Зеленскому придется ответить на все вопросы 2021-05-17 12:04
Украина ожидает, что в 2022 году Евросоюз пересмотрит политику соседства 2021-05-16 15:00
Глобальная перекройка Кабмина: Шмыгаль остается без пяти министров 2021-05-15 14:00