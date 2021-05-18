Экономика Операция "Страж стен": в Израиле оценили ущерб от эскалации конфликта в 60 млн долларов

2021-05-18 15:04

В Налоговое управление Израиля за неделю операции "Страж стен" было подано около 4 тыс. исков о выплате компенсаций за ущерб, нанесенный в результате обстрелов из сектора Газа.

Более 100 семей из разрушенных домов уже переселены в отели за счет Налогового управления. Стоимость исков оценивается в более 60 миллионов долларов (200 млн шекелей).

Почти в такую сумму обошелся ущерб имуществу во время операции "Нерушимая скала", длившейся 50 дней, в 2014 году.

При том, что общее количество исков с начала операции "Страж стен" пока уступает количеству исков, поданных в период "Нерушимой скалы", средняя стоимость иска существенно выросла.

В данное время между Израилем и Палестиной наступила новая фаза эскалации конфликта. Причиной этому послужили недавние столкновения между палестинцами и израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме, а также рассмотрение Верховным судом Израиля дела о переселении палестинцев из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. В итоге Верховный суд Израиля решил отложить рассмотрение спорного дела о переселении палестинцев.

На фоне этих событий 10 мая в сторону Израиля полетели ракеты из сектора Газа. Израиль ответил атакой с воздуха. Вечером 11 мая стороны конфликта снова начали обмениваться ракетными ударами и продолжают делать это по состоянию на сейчас. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе среди мирного населения.