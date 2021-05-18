Политика Зеленский сделал смелое заявление о депортации татар из Крыма

2021-05-18 14:00

Украина делает все, чтобы вернуть аннексированный Крым. Так День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа прокомментировал президент Владимир Зеленский в Twitter.

"77 лет назад все крымскотатарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли приблизительно 50% людей. 7 лет назад Крым был оккупирован Россией. Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы положили начало Крымской платформе", - написал Зеленский.

В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба сегодня заявил, что власти работают над тем, что в мире депортацию крымских татар в 1944 году признали геноцидом.

"Министерство иностранных дел системно работает над признанием этого преступления сталинского режима, и поэтому сегодня я пользуюсь случаем, чтобы еще раз обратиться к международному сообществу с призывом осудить это преступление тоталитарного коммунистического режима и признать депортацию тем, чем она на самом деле была - геноцидом крымскотатарского народа", - сказал Кулеба.

Напомним, 12 ноября 2015 года Верховная Рада признала депортацию крымских татар геноцидом, а также установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. А 11 мая парламент Украины обратился к международному сообществу с призывом признать депортацию крымских татар из Крыма 1944 года геноцидом, а также осудить запрет Россией Меджлиса крымскотатарского народа на территории полуострова.