Политика В Украину могут прибыть эксперты НАТО

2021-05-18 21:20

 

На встрече с помощником генсека НАТО Дэвидом ван Виллом обсуждалась возможность приезда в Украину группы экспертов по борьбе с гибридными угрозами.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Мы обсудили с Дэвидом ван Уиллом предложение отправить в Украину группу поддержки для борьбы с гибридными угрозами, оказывать помощь по конкретным вопросам. Мы приветствуем этот шаг. Поскольку Украина постоянно является целью гибридных атак, мы очень заинтересованы в обмене опытом с НАТО по эффективному реагированию на них», - отметила она.

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