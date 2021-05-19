Политика У Зеленского решили провести ежегодную пресс-конференцию президента на заводе

2021-05-19 12:40

Пресс-конференция Владимира Зеленского состоится на предприятии Антонов, сообщает пресс-служба его Офиса. Она будет приручена ко второй годовщине его президентства.

Начало встречи с журналистами запланировано на 12:00. Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах ОП на украинском и английском языках.

"Пресс-конференция будет оригинальна. Там будет идея, соответствующая идеи локация, будут смыслы... Он (президент - ред.) хочет построить отчет о двухлетии очень красиво и со смыслами: со входом в саму пресс-конференцию и с переходом потом к конкретным вопросам... Президент хочет, чтобы люди понимали: вот у нас точка отправная была 2 года назад, куда мы от этой точки дошли сегодня и куда мы будем двигаться дальше. И он хочет, чтобы это подчеркивало и место пресс-конференции, и те слова, которые он будет говорить вначале", - сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Также он рассказал о подготовке Зеленского к возможным темам вопросов.

"Накануне президент сверяет часы, уточняет цифры, позиции, чтобы выглядеть эффектно, говорить фактажно и по сути, а не растекаясь водой. А с точки зрения каких-то опасных или неопасных вопросо", - говорит представитель ОП.