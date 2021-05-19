Политика Комитет поддержал Ляшко на пост главы Минздрава. Санврач пообещал за лето вакцинировать 5 млн украинцев

2021-05-19 19:20

 

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал кандидатуру заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на должность главы Минздрава.

Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду, 19 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопросы депутатов, Ляшко озвучил свои первые шаги на должности министра здравоохранения. Он пообещал за лето провести 10 млн вакцинаций от Covid-19, вакцинировав двумя дозами 5 млн украинцев.

"Я, Виктор Ляшко, в должности главного государственного санитарного врача Украины и кандидат на должность министра здравоохранения, обещаю в летний период провести вакцинацию двумя дозами пяти миллионов украинцев, провести 10 млн вакцинаций как минимум. Это то, что я гарантирую", - сказал он.

Также Ляшко заверил комитет, что сразу после голосования в Раде он готов представить комитету планы работы на 100 первых дней и на первые шесть месяцев.

Напомним, в Верховной Раде голосование за назначение Виктора Ляшко министром здравоохранения запланировано на четверг, 20 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент представление о назначении Ляшко на новую должность. Кандидат на высокий пост заявил, что уже определился с преемником на посту главного санитарного врача, но пока не озвучил его фамилии.

Как сообщалось, во вторник, 18 мая, в Верховной Раде прошло голосование, в ходе которого было принято решение об отставке с поста главы Минздрава Максима Степанова. За выступили 292 народных депутата.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Слуге народа окончательно решили, кого назначить главой МОЗ вместо Степанова

2021-05-19 12:04

Степанов уволен с должности главы Минздрава

2021-05-18 18:20

У Зеленского признались, почему хотят срочно уволить главу Минздрава Максима Степанова

2021-05-17 13:24

Сразу же после постановления правительства: в Украине подорожал бензин

2021-05-12 22:00

Еще новости в разделе "Политика"

Комитет поддержал Ляшко на пост главы Минздрава. Санврач пообещал за лето вакцинировать 5 млн украинцев

2021-05-19 19:20

Рада одобрила законопроект о Высшем совете правосудия, на котором настаивал МВФ

2021-05-19 15:04

В Верховную Раду внесли законопроект о местном референдуме - основные пункты документа

2021-05-19 13:43

Украина предложила нормандской четверке свой вариант прекращения войны на Донбассе

2021-05-19 13:24
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Комитет поддержал Ляшко на пост главы Минздрава. Санврач пообещал за лето вакцинировать 5 млн украинцев 2021-05-19 19:20
Рада одобрила законопроект о Высшем совете правосудия, на котором настаивал МВФ 2021-05-19 15:04
В Верховную Раду внесли законопроект о местном референдуме - основные пункты документа 2021-05-19 13:43
Украина предложила нормандской четверке свой вариант прекращения войны на Донбассе 2021-05-19 13:24