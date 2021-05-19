Политика В ОП сообщили, когда может состоятся встреча Зеленского и Байдена

2021-05-19 21:00

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой США Джо Байденом в июне 2021 года.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире «Украина 24».

Жовква отметил, что в это время президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе.

«График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится», - сообщил заместитель руководителя Офиса президента.

Ранее мы сообщали, что встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным пройдет в ближайшие недели. По крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Эстонской Республики Каей Каллас, которая находиться с официальным визитом в Украине.