Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Пресс-конференция Владимира Зеленского по итогам двух лет на посту президента - смотреть онлайн

2021-05-20 12:01

Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию ко второй годовщине избрания. На пресс-конференцию аккредитовали порядка сотни изданий и около 200 журналистов. 

Он отвечает на вопросы СМИ на территории ГП "Антонов", в авиацеху на фоне самолета Ан-124-100 Руслан. Нынешнняя пресс-конференция продлится около 2,5 часов. Формат общения предусматривает вступительное слово президента и вопросы от прессы. 

Напомним, прошлогодняя пресс-конференция проходила в ограниченном режиме из-за карантина. Тогда пресс-конференция Зеленского длилась несколько часов и проходила на свежем воздухе. Первая пресс-конференция в качестве президента состоялась на фуд-корте и длилась почти 14 часов.

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