Политика Борьба с олигархами, День вышиванки и паспорта РФ на Донбассе - с чего начал пресс-конференцию Зеленский

2021-05-20 12:23

Владимир Зеленский начал свою пресс-конференцию, приуроченную к двухлетию президенства, с поздравления украинцев с Днем вышиванки.

Далее он объяснил свою философию и символизм локации: "Справа недостроенный самолет Мрия, слева - фюзеляж нового самолета для украинской армии... Построить страну мечты, поднять ее высоко вверх".

"Мое видение - будем строить Украину. В широком смысле. Будем, строить, достраивать, начинать с нуля", - сказал Зеленский.

Говоря о борьбе с коррупцией президент упомянул судебную реформу и приложение Дия а также пообещал борьбу с олигархами: "Будем строить "страну для 40 миллионов, а не для десятки Forbes".

Первый вопрос, который ему поставили, касался войны на Донбассе.

Зеленский рассказал о сокращении обстрелов и смертей. Он признался, что процесс возвращения украинских территорий идет долго, но вчера на трехсторонней встрече по Донбассу договорились открыть КПВВ.

А вот раздачу российских паспортов на Донбассе он назвал "большой проблемой".