Политика "У нас нет другого шанса": Зеленский высказался о переговорах с Путиным и привлечении США

2021-05-20 18:00

 

Украина пока не смогла закрыть план А по ситуации на Донбассе. Именно поэтому пока невозможно перейти к плану Б.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей большой пресс-конференции, трансляция которой ведется на странице ОП в Facebook

"Почему не останавливаем нормандский формат. Потому что другой площадки нет. Я выступаю за прямой разговор с президентом России. По поводу эскалации, она всегда присутствует. Сейчас сложная ситуация, 35 тысяч военных находится в Крыму, на Донбассе тоже", - сказал он.

По словам Зеленского, сейчас можно наблюдать очень медленное уменьшение количества военных РФ, они отходят очень медленно.

"Только 3,5 тысячи в Крыму и все. Серьезная ситуация. И такое напряжение может быть до конца учений, минимум до сентября", - добавил он.

Также Зеленский добавил, что Украине удалось добиться уменьшения числа погибших и раненых на Донбассе за семь месяцев перемирияю

"Не нужно терять диалог, наши партнеры поддерживают формат и не видят альтернативы. Будет прямой разговор с президентом РФ, я вижу еще вариант привлечения США в эту дискуссию. У нас нет с вами другого шанса. Мы должны прекратить войну. Я очень этого хочу", - сказал глава государства.

При этом Зеленский признался, что не хочет давать резкие характеристики президенту РФ Владимиру Путину, чтоб не повышать риски эскалации.

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