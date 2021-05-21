Экономика Нацбанк перед выходными обновил курсы основных валют - по чем сегодня доллар и евро

2021-05-21 08:26

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 мая, курс доллара на уровне 27,46 грн. Об этом сообщают на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 коп.

Евро подорожал на 3 коп. Его курс составляет 33,51 грн. Российский рубль также несколько увеличился в цене, его курс составляет 0,372 грн.

Межбанковские валютные торги в Украине вчера вечером закрылись долларом на уровне 27,47-27,49 грн. Как сообщает "Минфин", по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке и в продаже подорожал на 7 коп. Евро в покупке и в продаже подорожал на 2 коп. Его курс на межбанке составляет 33,53-33,55 грн. Российский рубль не изменился в цене. Его курс составляет 0,373-0,373 грн.