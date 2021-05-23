Политика Кулеба назвал условие для встречи Зеленского и Путина

2021-05-23 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если будут затронуты вопросы оккупированного Крыма и Донбасса.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрия Кулеба, сделанное в эфире "Радио НВ".

Дмитрий Кулеба категорически отметил, что встреча президентов Украины и Российской Федерации — Владимира Зеленского и Владимира Путина — состоится лишь в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса. Согласно заявлению дипломата, решение об этом разговоре "рождается очень тяжело".

"При этом мы готовы подтвердить свое согласие на эту беседу. Вне всяких сомнений, ее основным лейтмотивом должно быть прекращение войны, а также установление мира в Украине. К этому разговору не должно быть каких-либо подозрений внешних, потому что мы должны разговаривать с Путиным. Мы понимаем, что решение в России принимает Владимир Путин и никто другой. Но я абсолютно уверен, что, если эта встреча состоится, президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы", — заявил Дмитрий Кулеба.

На вопрос о том, что Владимир Путин не хочет обсуждать темы Крыма и Донбасса, глава Министерства иностранных дел Украины отметил: в таком случае встречи с российским президентом не будет.

"Владимир Зеленский не станет встречаться с Владимиром Путиным, если Кремль не готов обсуждать Донбасс и Крым. Что касается конкретной даты мероприятия, то встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", — резюмировал Дмитрий Кулеба.

На вопрос о том, что Владимир Путин не хочет обсуждать темы Крыма и Донбасса, глава Министерства иностранных дел Украины отметил: в таком случае встречи с российским президентом не будет.

"Владимир Зеленский не станет встречаться с Владимиром Путиным, если Кремль не готов обсуждать Донбасс и Крым. Что касается конкретной даты мероприятия, то встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", — резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявил о том, что Россия не оставляет попыток вернуть Украину в сферу своего влияния.