Политика В Офисе Зеленского сравнили захват самолета в Беларуси со "спецоперацией по вагнеровцам"

2021-05-24 14:42

В Офисе президента сравнили воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины - Вильнюс со "спецоперацией по вагнеровцам", которая могла произойти в Украине. 

"Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в свое время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитацией нашей страны", - заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает "УП".

По его мнению, данный факт требует обязательной жесткой юридической оценки. Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция Беларуси от прямых коммуникаций с другими странами.

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