Политика Украина и Европа. Кто будет запрещать полеты в Беларусь

2021-05-24 21:20

Европейские авиакомпании и далее будут стараться запускать рейсы в обход Беларуси - это реакция на арест оппозиционера, основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в воскресенье, 23 мая.

Известно, что в ЕС планировали закрыть белорусской авиакомпании "Белавиа" доступ в европейские аэропорты в качестве санкций – Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила заявку на приостановку полетов над территорией РБ. Впрочем, от полетов над Беларусью уже отказались несколько известных авиакомпаний и даже страны, в том числе и Украина.

К примеру, венгерская авиакомпания Wizz Air в понедельник, 24 мая, решила направить рейс из Киева в столицу Эстонии в обход воздушного пространства Беларуси. Не летать над РБ решила также латвийская авиакомпания airBaltic (самолет Рига-Одесса также в понедельник, 24 мая, облетел Беларусь). Авиакомпания Austrian Airlines изменила маршрут рейса Вена-Москва – вместо пролета через воздушное пространство Беларуси, самолет пролетел через авиапространство Украины. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Flightradar. Шведское транспортное агентство также призвало авиакомпании страны избегать полетов над территорией Беларуси.

Авиакомпания Austrian Airlines изменила маршрут рейса Вена-Москва – вместо пролета через воздушное пространство Беларуси, самолет пролетел через авиапространство Украины. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Flightradar. Шведское транспортное агентство также призвало авиакомпании страны избегать полетов над территорией Беларуси.

А правительство Польши над этим пока размышляет – окончательное решение будет принято в понедельник вечером или во вторник. Но уже сейчас понятно, что, скорее всего, рейсы в белорусскую столицу отменят, а в российскую – они будут летать длинным путем. Рейсы этих авиакомпании довольно популярны в Украине и часто проходят через республику: из Киева через Беларусь летят в Литву, Латвию, Эстонию, некоторые скандинавские страны.

"На данный момент видно, что популярные авиакомпании по маршрутам, где требуется вход в воздушное пространство Беларуси, начали его обходить...То есть авиакомпании до получения указаний от специализированных организаций начинают в качестве меры предосторожности, по сути, избегать небо Беларуси", – говорит Vesti.ua авиаэксперт Александр Мироненко.

Президент Украины Владимир Зеленский не отставал от европейский коллег и даже их превзошел - он в понедельник поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая. До этого Британия первой в Европе запретила полеты авиакомпании "Белавиа".