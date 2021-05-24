Политика Главы стран ЕС призвали к жестким мерам против Лукашенко

2021-05-24 21:40

 

Президенты Эстонии Керсти Кальюлай, Латвии Егилс Левитс и Литвы Гитанас Науседа призывают ввести санкции в отношении Беларуси и закрыть воздушное пространство над этой страной через инцидент с белорусским журналистом Романом Протасевичем.

Об этом лидеры стран говорили во время онлайн-переговоров, сообщает пресс-служба президента Эстонии.

Главы балтийских стран назвали действия режима Александра Лукашенко откровенным актом государственного терроризма, что не должно остаться безнаказанным.

"Главы государств обсудили совместные шаги по оказанию давления на Беларусь после вчерашнего угона самолета в рамках и Европейского Союза, и Организации Объединенных Наций. Они призвали освободить похищенных, закрыть воздушное пространство Беларуси и ввести эффективные санкции", - говорится в сообщении официального Таллина.

При этом президентка Эстонии призвала использовать все имеющиеся мирные средства, чтобы оказать давление на режим Лукашенко.

Отметим, что Литва уже запретила рейсы из страны и в страну, маршрут которых включает полет над территорией Беларуси. Такое решение приняло правительство на своем заседании.

Кабинет министров на совещании 24 мая будет решать вопрос запрета на полеты украинских авиакомпаний над Беларусью.

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Политика

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