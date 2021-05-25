Политика "Позорное нападение" - в скандал с посадкой самолета в Минске вмешался Джо Байден

2021-05-25 10:03

Американский лидер Джо Байден заявил, что уже поручил разработать меры по привлечению к ответственности за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Президент США уверен, что этот инцидент является "прямым нарушением международных норм". Он призвал освободить Протасевича и других политических заключенных, "несправедливо содержащихся под стражей режимом Александра Лукашенко".

Байден также добавил, что оценивает случившееся как "позорное нападение на политическое инакомыслие и свободу прессы".

"Принудительное изменение Беларусью курса коммерческого самолета, следовавшего из одной страны ЕС в другую, а также арест Романа Протасевича являются прямым оскорблением международных норм, - говорится в заявлении президента США.

Кроме того, Байден поддерживает призыв ЕС к адресным экономическим и иным санкциям в отношении Беларуси.