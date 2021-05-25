Политика Украина прекратила авиасообщение с Беларусью - Шмыгаль назвал точную дату и время

2021-05-25 10:22

В полночь 26 мая Украина прекратит авиасообщение с Беларусью. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С 00 часов 00 минут 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуре, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - написал Шмыгаль.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - добавил Шмыгаль.