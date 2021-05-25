Политика Кремль отреагировал на запрет полетов в Беларусь

2021-05-25 18:20

Сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом уже обсуждать и принимать решения, считает Песков.

Необходимо разобраться с инцидентом с самолетом Ryanair в Беларуси, а потом принимать решения о наказании. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение стран ЕС ограничить авиасообщение с Беларусью, сообщает РИА Новости во вторник, 25 мая.

Накануне саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Своим авиакомпаниям лидеры Содружества также рекомендовали отказаться от полетов в Минск.

"Здесь только можно выразить сожаления... Нужно понимать, что в конечном итоге за эти рекомендации платить будут пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это же все стоит денег, это счетная позиция", - сказал Песков.

"Наверное, сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом уже, наверное, обсуждать, исходя из конкретики и конкретных данных. Но наши европейские коллеги все-таки пошли по другому пути: они предпочли на вчерашнем саммите, наверное без какого-то разбирательства, быстро принять решение и выступили с рекомендациями, настоятельными рекомендациями, для своих авиакомпаний. Эти рекомендации с сегодняшнего дня реализуются", - добавил Песков.

Обвинения главы МИД Великобритании Доминика Рааба в причастности России к инциденту пресс-секретарь президента РФ назвал неадекватными.

"К сожалению, подобные, ну наверное, с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место. Мы терпеливо наблюдаем. Мы не соглашаемся с этим. Но понимаем, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить. Действительно здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию", - сказал он.

Также Песков прокомментировал задержание в Беларуси россиянки Софьи Сапеги - девушки задержанного основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

"Мы, конечно же, исходим из безусловной необходимости соблюдения всех прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к российской гражданке", - сказал Песков.

"На этот счет существует достаточно оперативно работающий механизм взаимодействия. Во-первых, существуют венские конвенции, и кроме того, конечно, наши союзные государства. Это позволяет очень быстро решать подобные инциденты", - добавил он.

Кроме того, Песков не считает, что жизни россиян были подвергнуты опасности при посадке в Минске самолета Ryanair.

"Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту. И в соответствии с международными правилами необходимые алерты были сделаны. То есть в целом могла бы быть угроза для жизни не только российских граждан, но всех людей, которые находились на борту. И для того чтобы эту угрозу минимизировать, были, как утверждается, приняты определенные действия со стороны диспетчеров", - сказал он.

Сегодня решение о прекращении авиасообщения с Беларусью приняла Украина. Оно вступит в ночь на 26 мая.