Мир Азербайджан и Армения вновь начали стрельбу: один военнослужащий погиб

2021-05-25 21:00

На приграничном участке в Армении азербайджанские военные начали вести обстрел в сторону армянских военнослужащих.

Об этом сообщило Минобороны Армении, передает «Интерфакс».

«25 мая в 14:20 произошел инцидент с применением огнестрельного оружия на приграничном участке населенного пункта Верин Шоржа в Гегаркуникской области. В частности, со стороны противника была произведена стрельба в направлении армянских постовых», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате стрельбы погиб «контрактный военнослужащий сержант Хуршудян».

Стоит заметить, что отношения между Арменией и Азербайджаном вновь обострились в мае, после того как Ереван заявил о вторжении на территорию Армении части азербайджанских военных под предлогом «уточнения границы».

Ранее мы сообщали, что правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Армянская сторона обвиняет Баку в нарушении ряда конвенций во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.