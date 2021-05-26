Политика Киев предложил государствам и авиакомпаниям свое воздушное пространство для обхода Беларуси

2021-05-26 12:23

В связи с ситуацией в Беларуси Украина готова предоставить государствам и частным компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает пресс-служба ведомства.

"События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство", - сказал Кубраков.

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

Напомним, 23 мая в Минске был задержан журналист Роман Протасевич, основатель крупнейшего оппозиционного Telegram-канала Беларуси NEXTА. Самолет, в котором находился Протасевич, летел из Афин в Вильнюс. Внезапно самолет подал сигнал бедствия, изменил курс и совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту "Минск". Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. В ЕС заявили, что самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за действий белорусского военного самолета. А исполнительный директор ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что принудительная посадка рейса Афины - Вильнюс в Беларуси была "угоном, спонсируемым государством". Как результат, началась масштабная авиаблокада Беларуси.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сегодня вступил в силу закон о е-судопроизводстве - что и как изменится

2021-05-26 13:43

В Украине запретили импорт электроэнергии со стороны России и Беларуси

2021-05-26 13:24

В Украине третий день подряд растет число новых случаев заражения, лидирует Киев

2021-05-26 11:20

Латвия подключилась к авиационной блокаде Беларуси - использовать воздушное пространство запрещено

2021-05-26 09:40

Еще новости в разделе "Политика"

Турчинов удивлен тому, что у СБУ есть записи переговоров Медведчука

2021-05-26 13:02

Астанавитесь! Зажатый санкциями Лукашенко заговорил словами беглого Януковича

2021-05-26 12:40

Киев предложил государствам и авиакомпаниям свое воздушное пространство для обхода Беларуси

2021-05-26 12:23

Харьковский суд признал недействительным решение горсовета о статусе русского языка

2021-05-26 10:41
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Турчинов удивлен тому, что у СБУ есть записи переговоров Медведчука 2021-05-26 13:02
Астанавитесь! Зажатый санкциями Лукашенко заговорил словами беглого Януковича 2021-05-26 12:40
Киев предложил государствам и авиакомпаниям свое воздушное пространство для обхода Беларуси 2021-05-26 12:23
Харьковский суд признал недействительным решение горсовета о статусе русского языка 2021-05-26 10:41