Политика Киев предложил государствам и авиакомпаниям свое воздушное пространство для обхода Беларуси

2021-05-26 12:23

В связи с ситуацией в Беларуси Украина готова предоставить государствам и частным компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает пресс-служба ведомства.

"События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство", - сказал Кубраков.

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

Напомним, 23 мая в Минске был задержан журналист Роман Протасевич, основатель крупнейшего оппозиционного Telegram-канала Беларуси NEXTА. Самолет, в котором находился Протасевич, летел из Афин в Вильнюс. Внезапно самолет подал сигнал бедствия, изменил курс и совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту "Минск". Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. В ЕС заявили, что самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за действий белорусского военного самолета. А исполнительный директор ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что принудительная посадка рейса Афины - Вильнюс в Беларуси была "угоном, спонсируемым государством". Как результат, началась масштабная авиаблокада Беларуси.