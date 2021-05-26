Политика Астанавитесь! Зажатый санкциями Лукашенко заговорил словами беглого Януковича

2021-05-26 12:40

Непризнанный всеми цивилизованными странами мира президент Беларуси по-прежнему наивно полагает, что устраивает справедливые репрессии и политические расправы. Сегодня Александр Лукашенко призвал страны Запада прекратить санкционное давление на Беларусь.

"На западе не могли договориться о введении против нас санкций. Литва и Польша оголтело требовали санкций. Польша вообще ведёт себя разнузданно... Справедливость на нашей стороне. Остановитесь!.. Вас нужно остановить сегодня, иначе завтра будет поздно... если готовите санкции, то не забудьте компенсировать наши затраты на законные антитеррористические мероприятия", - заявил он.

Лукашенко также заявил, что "общество готово стать форпостом Новой Евразии".

"Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!", - сказал он.