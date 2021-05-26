Мир В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Байден-Путин

2021-05-26 20:00

Президенты США и России обсудят важные вопросы, но перезагрузки отношений между странами ожидать не стоит, говорит Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил ожидания от встречи Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которая состоится 16 июня в Женеве, сообщает ТАСС в среду, 26 мая.

В частности, Москва не ждет перезагрузки отношений между странами. "Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходиться. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно", - сказал он.

Также после встречи не планируется подписание документов.

По словам Пескова, на встрече затронут важные для всего мира вопросы, в том числе стратегическую стабильность и вооружения.

Путин никогда сам не поднимает на переговорах вопрос санкций, заявил Песков на вопрос о том, будет ли эта тема в повестке встречи с Байденом.

В Белом доме предстоящую встречу президентов назвали жизненно важной для интересов США.

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