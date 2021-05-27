Политика Кравчук назвал две страны, куда можно перенести переговоры ТКГ

2021-05-27 16:40

Руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил 2 страны для переговоров по Донбассу.

По его словам, это должна быть нейтральная страна - Швейцария или Финляндия. Об этом он заявил в комментарии "Суспильному".

Он уверен, что переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что режим Александра Лукашенко в Беларуси не позволяет считать эту страну возможной площадкой для продолжения переговоров.

"Поэтому перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращения конфликта на Донбассе.

По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария может быть, Финляндия", - предложил он. По словам Кравчука, если у России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть общее решение, а не решение одной Украины.