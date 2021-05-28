Политика У Байдена заявили, что не станут открывать свое воздушное пространство для самолетов РФ

2021-05-28 14:46

Администрация Джо Байдена заявила, что США не намерены присоединяться к Договору по открытому небу с Москвой - ключевому пакту по контролю над вооружениями, передает Associated Press.

Замгоссекретаря Венди Шерман проинформировала заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о решении США не вступать повторно в Договор по открытому небу 1992 года, который разрешал полеты для наблюдения над военными объектами в обеих странах.

"Соединенные Штаты сожалеют, что Договор по открытому небу был подорван нарушениями со стороны России. Завершая свой обзор договора, Соединенные Штаты, следовательно, не намерены пытаться присоединиться к нему, учитывая неспособность России предпринять какие-либо действия для возврата к его соблюдению. Кроме того, поведение России, включая ее недавние действия в отношении Украины, не является поведением партнера, приверженного укреплению доверия", - говорится в сообщении.

Решение Вашингтона означает, что только один крупный договор о контроле над вооружениями между ядерными державами - договор СНВ-3, который США и Россия продлили до 2026 года - останется в силе.