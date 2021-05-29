Политика Зеленский просит обязать чиновников и депутатов декларировать операции с валютой

2021-05-29 15:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную раду проект изменений в закон "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Президент настаивает на повышении прозрачности процедуры декларирования. Он предлагает следующие изменения в закон:

  • четко определить срок, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращения его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.
  • восстановить тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление других лиц принадлежащие им предприятия и корпоративные права.
  • уточнить положение о том, что требования относительно передачи в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО.
  • ввести обязательное декларирование операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.
  • восстановить обязательную полную проверку деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника главы Верховной рады и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.
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