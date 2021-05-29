Зеленский просит обязать чиновников и депутатов декларировать операции с валютой

2021-05-29 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную раду проект изменений в закон "О предотвращении коррупции".Об этом сообщили в пресс-службе ОП.Президент настаивает на повышении прозрачности процедуры декларирования. Он предлагает следующие изменения в закон: