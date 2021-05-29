Экономика Эксперты подсказали, чего ждать от доллара и какую валюту лучше покупать

2021-05-29 13:00

 

Хранить сбережения в американской валюте становится невыгодно, поскольку годовая инфляция в США достигла уровня 4,2%, а соответственно, падает покупательская способность доллара.

"В США инфляция порядка 4% – соответственно, если вы держите доллары в кармане, то нужно понимать, что они теряют покупательную способность", – заявил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий в интервью UBR.

Эксперт предложил альтернативные инструменты для сбережения личных средств.

"Если говорить о больших суммах, можно рассмотреть приобретение облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Если о более скромных, то стоит задуматься о банковских депозитах", – посоветовал Паращий.

А специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса заметил, что в любой экономической ситуации хранить средства лучше диверсифицировано: частично в долларах, евро и гривнах.

"Если говорить о покупке иностранной валюты, то теоретически лучше это делать летом – но непрогнозируемых факторов слишком много, поэтому точно сказать нельзя. С другой стороны, зачем покупать валюту при стабильном курсе гривны? В такой ситуации в ней ставки гораздо выше", – выразил мнение Фурса.

О высоких ставках гривневых депозитов, установившихся на данный момент, рассказал и председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Доходность депозитов в гривне превышает ставки по депозитам в иностранной валюте почти на 7 процентных пункта, что делает их весьма привлекательными даже в условиях умеренных девальвационных рисков", – отметил Данилишин.

Напомним, что эксперты прогнозируют продолжение тренда на укрепление гривны к доллару и евро как минимум до середины августа, после чего украинская нацвалюта встретит риски девальвации.

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Оформить на удалёнке: Когда в украинских банках появится возможность дистанционной идентификации 2021-05-21 10:41