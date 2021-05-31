Политика Генсек НАТО объяснил, почему Украину не пригласили на саммит

2021-05-31 20:20

Отсутствие представителей Украины на саммите НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объяснил его скоротечностью.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил в понедельник, 31 мая, на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, участие таких стран-партнеров, как Украина и Грузия, не предусмотрено на однодневном саммите.

"Саммит будет только для союзников, потому что это сравнительно короткий саммит – один день. В следующий раз, возможно, мы решим, что будет больше времени для встреч с партнерами на высшем уровне", - сказал Йенс Столтенберг.

При этом генсек НАТО не рискнул назвать дату саммита с участием Украины. .

"Я не буду спекулировать, когда может быть следующий саммит высокого уровня с партнерами", - отметил Столтенберг.