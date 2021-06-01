Политика Берлин отреагировал на слова Зеленского об оружии

2021-06-01 16:40

Президент Украины выступил за поставки оружия из Германии, но Маас заявил, что это не поможет в решении конфликта на Донбассе.

Глава МИД Германии Хайко Маас перед встречей коллег по НАТО во вторник, 1 июня, прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Берлин мог бы поставлять Киеву оружие. Об этом сообщает РИА Новости.



"С 2014 года мы укрепили Украину в гражданском секторе почти на 2 млрд евро. Одновременно я убежден в том, что конфликт может быть решен только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом (в решении)", - сказал министр.



Отметим, Зеленский также рассказал об альтернативном плане обеспечения безопасности Украины до получения членства в НАТО.