Политика Берлин отреагировал на слова Зеленского об оружии

2021-06-01 16:40

 

Президент Украины выступил за поставки оружия из Германии, но Маас заявил, что это не поможет в решении конфликта на Донбассе.

Глава МИД Германии Хайко Маас перед встречей коллег по НАТО во вторник, 1 июня, прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Берлин мог бы поставлять Киеву оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

"С 2014 года мы укрепили Украину в гражданском секторе почти на 2 млрд евро. Одновременно я убежден в том, что конфликт может быть решен только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом (в решении)", - сказал министр.

Отметим, Зеленский также рассказал об альтернативном плане обеспечения безопасности Украины до получения членства в НАТО.

subscriber subscriber

Еще по теме

Суд признал Стерненко виновным в похищении человека и незаконном владении оружием

2021-05-31 17:00

Из-за сообщения о бомбе самолет Ryanair Дублин-Краков экстренно сел в Берлине

2021-05-31 11:04

Россия отреагировала на слова Кравчука о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска

2021-05-27 18:40

Правительство Германии отвергло предложение лидера Зеленых дать Украине оружие

2021-05-26 21:40

Еще новости в разделе "Политика"

Берлин отреагировал на слова Зеленского об оружии

2021-06-01 16:40

Премьер Испании помилует сепаратистов, устроивших референдум о независимости Каталонии

2021-06-01 14:23

Власти Китая приняли исторические решение - каждая китайская семья получит право...

2021-06-01 12:23

Зеленский провел кадровые ротации в Офисе президента и создал новое подразделение

2021-06-01 11:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Берлин отреагировал на слова Зеленского об оружии 2021-06-01 16:40
Премьер Испании помилует сепаратистов, устроивших референдум о независимости Каталонии 2021-06-01 14:23
Власти Китая приняли исторические решение - каждая китайская семья получит право... 2021-06-01 12:23
Зеленский провел кадровые ротации в Офисе президента и создал новое подразделение 2021-06-01 11:20