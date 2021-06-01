Политика Ожидал большего: Зеленский высказался об Ангеле Меркель

2021-06-01 19:20

 

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ожидал большего от канцлера Германии Ангелы Меркель. Об э том он рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ангела Меркель многое сделала для Украины. Это правда. И я ей очень благодарен как украинец. Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в нормандском формате. Мы благодарны за то, что у нас есть, но я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают - я не знаю", - заявил Зеленский.

При этом он напомнил, как внешнеполитический советник канцлера Германии прямо не смог ответить на вопрос о признании РФ стороной конфликта на Донбассе.

"Они не смогли прямо ответить на этот вопрос. Я считаю, что это проблема. Я не могу быть дипломатичным в этих вопросах, потому что семь лет идет война, убивают людей. И у нас нет времени постоянно бегать по кругу", - сказал президент Украины.

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