Политика Лукашенко об угрозах транзиту газа: ЕС не выстрелит себе в ногу, они же не Украина

2021-06-01 20:40

 

Санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского союза. Европейцы не будут "стрелять себе в ногу".

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает sb.by.

По его словам, страны Запада пытаются ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси. Это касается и угрозы санкций в отношении газового транзита по трубе "Ямал - Европа2".

"Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.

Новый виток санкционной политики в отношении режима Лукашенко связан с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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