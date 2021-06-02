Политика Зачем на самом деле в Киев прибыла делегация сенаторов США

2021-06-02 08:14

В Украину прибыла представительская делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи.

Сенаторы США обсудят укрепление Украины на фоне российской агрессии, сообщил замглавы МИД Евгений Енин на своей странице в Facebook.

"Будем говорить о том, как вместе сделать Украину сильнее!" - написал Енин.

Как рассказали в посольстве, сегодня американские сенаторы обсудят продолжение реформ, направленных на укрепление демократии, и выразят солидарность с Украиной на фоне российской агрессии.

Напомним, в начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен был в Украине с официальным визитом. Он провел встречи с народными депутатами, спикером парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Зеленским.