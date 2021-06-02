Политика На этой неделе Зеленский созывает заседание Совета нацбезопасности и обороны

2021-06-02 09:02

Президент Украины Владимир Зеленский собирает очередное заседание СНБО. Очередное заседание может состояться в четверг или в пятницу. Об этом сообщают в Офисе президента, передает "РБК-Украина".

"На этой неделе должно состояться очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, заседание СНБО может пройти либо в пятницу, либо в четверг.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных специальных экономических и других санкций, против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

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