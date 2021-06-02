Политика Зеленский: Остановить СП-2 могут только США

2021-06-02 20:20

Против России нужно выстроить новый формат санкционной политики, считает украинский президент.

Президент Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами в среду, 2 июня, заявил, что остановить строительство газопровода Северный поток-2 могут только США. О чем шла речь на встрече с сенаторами Джин Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи сообщает Офис президента.

"Остановить достройку Северного потока-2 способны только США и Джо Байден. Это - мощное оружие, которое дают в руки России... Запуск этого газопровода лишит Украину средств, необходимых для укрепления армии, которая сегодня защищает всю Европу", - заявил Зеленский.

При этом он отметил, что санкции Евросоюза и США против России не работают.

"Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают - Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе", - сказал президент.

Зеленский добавил, что такие действия Москвы "весь цивилизованный мир не может позволять". "Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики", - сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил о непродуктивности санкций по Северному потоку-2. Глава Белого дома считает, что поскольку трубопровод почти достроен, санкции против компании-оператора тщетны.

Несмотря на это, Россия ждет новый этап борьбы за Северный поток-2. С постройкой газопровода проблемы проекта не закончатся, поскольку его еще нужно сертифицировать и ввести в эксплуатацию.