Политика СНБО соберется на новое заседание: когда и что обсудят

2021-06-02 21:00

Президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня нового заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое состоится в пятницу, 4 июня.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

На заседании обсудят 8 вопросов. В частности, будет обсуждаться вопрос углубления сотрудничества с НАТО. Также заслушают отчеты о выполнении предыдущих решений СНБО.

Напомним, Украина готовит санкции против режима Лукашенко после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после которого был задержан беларуский журналист Роман Протасевич.