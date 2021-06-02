СНБО соберется на новое заседание: когда и что обсудят

Президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня нового заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое состоится в пятницу, 4 июня.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
На заседании обсудят 8 вопросов. В частности, будет обсуждаться вопрос углубления сотрудничества с НАТО. Также заслушают отчеты о выполнении предыдущих решений СНБО.
Напомним, Украина готовит санкции против режима Лукашенко после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после которого был задержан беларуский журналист Роман Протасевич.