Политика В Кабмине признали разочарование в идее евроинтеграции среди молодежи и на западе страны

2021-06-03 20:40

В Украине за последние два года снизилась поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции, при чем более всего уменьшилось количество поддерживающих евроинтеграцию среди жителей регионов и молодежи.

Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет "Интерфакс Украина".

"За последние два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась. Я должен это констатировать – на 5%. Причем наибольшее снижение - в регионах, где эта поддержка всегда была самой высокой (вероятно, имеется в виду запад Украины - Ред.). А также среди молодежи, которая всегда была проевропейской. Это признак разочарования в европейском векторе крупнейших сторонников", - рассказал Резников.

По мнению вице-премьера, в таких обстоятельствах те, кто поддерживает белорусско-российская модель,, которая не соответствует европейским интересам, получают дополнительную поддержку.

"Я хочу поблагодарить европейских партнеров и ЕС в целом, и отдельные страны – которые последовательно поддерживают Украину. Это искренне. Мы получили много гуманитарной помощи, мы благодарны за режим санкций. Но сколько лет еще стоит тратить на гуманитарную помощь, зная, что потребность в ней будет расти?... Сколько лет в таком санкционном режиме будет себя спокойно чувствовать Россия? Они уже адаптировалась к тому режиму, который есть", - сказал вице-премьер.

При этом он заявил, что нужно бороться не с последствиями, а с причинами и "изменить отношение к государству-агрессору, которое атакует Европу. Изменить отношение к Украине, которая сдерживает эту агрессию".