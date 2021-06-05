Политика Зеленский заявил, что в ближайшее время 20 человек выселят с госдач под Киевом

2021-06-05 13:00

 

В пятницу, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время первые 20 человек будут выселены из государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Сегодня мы услышали первые результаты: в ближайшее время первые двадцать человек, среди которых - бывшие министры, генеральные прокуроры и другие чиновники, будут выселены из государственных домов. Хочу подчеркнуть - эти двадцать человек "на выход" являются первыми и далеко не последними", - подчеркнул президент.

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