Политика Если олигарх скроет состояние, ему будет грозить тюрьма, - Минюст

2021-06-05 14:00

 

Министр юстиции Денис Малюська ответил на критику президентского законопроекта об олигархах. Малюська заявил, что документ будет предусматривать серьезные последствия для олигархов.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Малюська подчеркнул, что после возобновления уголовной ответственности за ложь в декларациях, украинским олигархам за сокрытие состояний будет угрожать тюрьма.

"Многие обвиняют, что последствий для олигархов вроде бы нет. Есть и они огромные - декларирование. Если кто-то из олигархов спрячет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете, - тюрьма. Законопроект, ветированный президентом, будет откорректирован и даже отсутствующая декларация будет тянуть за собой тюрьму. Последствие безумное", - сказал министр.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах.

Как отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов, этот законопроект должен создать фундамент для деолигархизации. Данилов также анонсировал новые законопроекты, нацеленные на деолигархизацию в Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

Когда будет Троица в 2021 году: дата, традиции и запреты

2021-06-03 21:00

документ В Верховную Раду подан законопроект Зеленского о борьбе с олигархами на 13-ти страницах

2021-06-03 09:21

В Раду внесли законопроект Зеленского об олигархах. Его обозначили как неотложный

2021-06-02 22:00

"Серьезное поражение власти". Почему суд отказался сажать Медведчука в тюрьму

2021-05-26 14:40

Еще новости в разделе "Политика"

Если олигарх скроет состояние, ему будет грозить тюрьма, - Минюст

2021-06-05 14:00

Зеленский заявил, что в ближайшее время 20 человек выселят с госдач под Киевом

2021-06-05 13:00

Кулеба заявил, что Украина может "сделать больно" Лукашенко

2021-06-05 12:30

Байден усилил санкции против китайского бизнеса - в черный список попали 59 компаний

2021-06-04 14:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Если олигарх скроет состояние, ему будет грозить тюрьма, - Минюст 2021-06-05 14:00
Зеленский заявил, что в ближайшее время 20 человек выселят с госдач под Киевом 2021-06-05 13:00
Кулеба заявил, что Украина может "сделать больно" Лукашенко 2021-06-05 12:30
Байден усилил санкции против китайского бизнеса - в черный список попали 59 компаний 2021-06-04 14:00