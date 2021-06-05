Если олигарх скроет состояние, ему будет грозить тюрьма, - Минюст

Министр юстиции Денис Малюська ответил на критику президентского законопроекта об олигархах. Малюська заявил, что документ будет предусматривать серьезные последствия для олигархов.
Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Малюська подчеркнул, что после возобновления уголовной ответственности за ложь в декларациях, украинским олигархам за сокрытие состояний будет угрожать тюрьма.
"Многие обвиняют, что последствий для олигархов вроде бы нет. Есть и они огромные - декларирование. Если кто-то из олигархов спрячет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете, - тюрьма. Законопроект, ветированный президентом, будет откорректирован и даже отсутствующая декларация будет тянуть за собой тюрьму. Последствие безумное", - сказал министр.
Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах.
Как отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов, этот законопроект должен создать фундамент для деолигархизации. Данилов также анонсировал новые законопроекты, нацеленные на деолигархизацию в Украине.