Политика Кравчук назвал новые страны, куда могут перенести переговоры по Донбассу

2021-06-07 12:22

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что местом проведения очных встреч ТКГ может быть одна из нейтральных стран — Швейцария, либо Финляндия, сообщает "РБК-Украина".

"По моему мнению, нужно было бы перенести (переговоры ТКГ) в нейтральную страну. Ну скажем, в Швейцарию или Финляндию", - отметил Кравчук во время программы на ТВ.

По его мнению, переговорную площадку можно устроить и там, где принималось Будапештское соглашение о безъядерном статусе Украины. Кравчук предполагает, что это могло бы послужить мостиком к совмещению будущих переговоров с принятым документом о безъядерном статусе.

Напомним, 22 апреля глава ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе больше не будет проводить заседания в Минске.

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