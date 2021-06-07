Политика В Крыму хотят подать на Киев в международный суд из-за прекращения поставок воды на полуостров

2021-06-07 17:20

 

"Власти" неподконтрольного Украине Крыма заявили, что готовы обращаться в международный суд по правам человека из-за прекращения поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Об этом о ссылкой на члена "парламента" полуострова Ефима Фикса пишет издание "Крим.Реалии" в понедельник, 7 июня.

"Мы идем по своему направлению, направили обращение в следом России, уже назначены следственные, которые занимаются этим делом, уже есть поручение о проведении экспертиз. Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека из геноцид по отношению к крымчанам", - цитирует издание Фикса.

Напомним, до 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, а в 2017 году власти Херсонской области построили дамбу, которая сделала невозможной поставку воды в Крым. В связи с этим на полуострове начались проблемы с водоснабжением.

Мы рассказывали, что вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти допускают поставку воды в Крым, только если международные миссии заметят угрозу для украинских граждан, проживающих на полуострове.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине готовы выдавать международный "паспорт" вакцинации против COVID-19: что нужно знать

2021-06-07 16:20

7 июня Суд Гааги начал слушания по делу о о гибели рейса MH17 на Донбассе

2021-06-07 09:40

В США назвали точную сумму ущерба зданию Капитолия из-за штурма сторонниками Трампа

2021-06-04 18:33

МИД Украины жестко отреагировал на провокацию Лукашенко по перелетам в аннексированный Крым

2021-06-03 08:15

Еще новости в разделе "Политика"

В Украине Лукашенко лишили почетного звания

2021-06-07 19:40

Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным из-за "Нафтогаза" – СМИ

2021-06-07 19:20

УЕФА проигнорировал истерику России из-за формы сборной Украины

2021-06-07 19:00

Зеленский: Я был удивлен решением Байдена несколько раз

2021-06-07 18:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Украине Лукашенко лишили почетного звания 2021-06-07 19:40
Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным из-за "Нафтогаза" – СМИ 2021-06-07 19:20
УЕФА проигнорировал истерику России из-за формы сборной Украины 2021-06-07 19:00
Зеленский: Я был удивлен решением Байдена несколько раз 2021-06-07 18:20