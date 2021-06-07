Политика В НАТО заявили об усилении сотрудничества с Украиной

2021-06-07 20:00

Североатлантический Альянс на саммите НАТО продолжит оказывать поддержку Украине. В частности, на встрече глав государств участников Альянса подтвердят политику открытых дверей для Украины.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«На саммите НАТО будем продолжать оказывать значимую поддержку Украине, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность. Мы можем говорить об укреплении потенциала, о подготовке Вооруженных сил, о различных учения в Черном море и, конечно, поддерживать всеобъемлющие реформы Украины. Сотрудничество продолжается, и оно усиливается», - заявил он.

Джоанэ также подчеркнул, что на саммите в июне НАТО подтвердит политику открытых дверей для Украины.

«Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей», - добавил заместитель генсека НАТО.

Ранее мы сообщали, что сотрудничество России и Китая превращается в «новое измерение и серьезный вызов» для Североатлантического альянса.

Также мы писали, что ситуация в Украине стала одной из главных тем встречи министров стран НАТО.