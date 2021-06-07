Политика Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным из-за "Нафтогаза" – СМИ

2021-06-07 19:20

 

Накануне Женевского саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина Белый дом был готов пригласить украинского гаранта Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако отказался от этой идеи после полной перезагрузки руководства НАК "Нафтогаз Украины".

В нем Зеленский подчеркнул, что из прессы узнал, якобы Байден готов отказаться от попыток блокировать строительство и запуск "Северного потока-2", который Украина считает настоящей угрозой национальной безопасности.

"Это оружие, настоящее оружие... в руках Российской Федерации. И мне не очень понятно, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как Соединенные Штаты", – обозначил Зеленский.

Он еще раз подчеркнул, что настоятельно призывает Джо Байдена встретиться с ним до саммита с Путиным, который запланирован на 16 июня.

"Нам нужно провести встречу лицом к лицу, и для этого я готов прилететь к президенту США в любую точку планеты", – резюмировал украинский гарант.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский: Я был удивлен решением Байдена несколько раз

2021-06-07 18:20

Впервые за долгое время НАТО пытается усадить Россию за стол переговоров

2021-06-07 13:02

За неделю до встречи с Байденом Путин разорвал Договор по открытому небу

2021-06-07 11:39

Президент Зеленский заявил о готовности срочно встретиться с Джо Байденом

2021-06-07 10:43

Еще новости в разделе "Политика"

В Украине Лукашенко лишили почетного звания

2021-06-07 19:40

Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным из-за "Нафтогаза" – СМИ

2021-06-07 19:20

УЕФА проигнорировал истерику России из-за формы сборной Украины

2021-06-07 19:00

Зеленский: Я был удивлен решением Байдена несколько раз

2021-06-07 18:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Украине Лукашенко лишили почетного звания 2021-06-07 19:40
Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным из-за "Нафтогаза" – СМИ 2021-06-07 19:20
УЕФА проигнорировал истерику России из-за формы сборной Украины 2021-06-07 19:00
Зеленский: Я был удивлен решением Байдена несколько раз 2021-06-07 18:20