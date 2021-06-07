Политика Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным из-за "Нафтогаза" – СМИ

2021-06-07 19:20

Накануне Женевского саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина Белый дом был готов пригласить украинского гаранта Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако отказался от этой идеи после полной перезагрузки руководства НАК "Нафтогаз Украины".

В нем Зеленский подчеркнул, что из прессы узнал, якобы Байден готов отказаться от попыток блокировать строительство и запуск "Северного потока-2", который Украина считает настоящей угрозой национальной безопасности.

"Это оружие, настоящее оружие... в руках Российской Федерации. И мне не очень понятно, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как Соединенные Штаты", – обозначил Зеленский.

Он еще раз подчеркнул, что настоятельно призывает Джо Байдена встретиться с ним до саммита с Путиным, который запланирован на 16 июня.

"Нам нужно провести встречу лицом к лицу, и для этого я готов прилететь к президенту США в любую точку планеты", – резюмировал украинский гарант.