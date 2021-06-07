Политика Эрдоган рассказал, как Путин шантажирует Турцию из-за Украины

2021-06-07 21:00

Лидер РФ пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию ее президент Реджеп Эрдоган рассказал о шантаже Владимира Путина. По его словам, лидер РФ пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию.

Как сообщает Wall Street Journal, это произойдет в случае, если Турция не откажется от продажи Украине беспилотников Bayraktar.

Отмечается, что продажа беспилотников нашей стране сильно возмутила Россию. Москва считает, что таким образом дроны позволят Украине сдерживать агрессию со стороны РФ и помогут жестко ответить.

Напомним, что в ноябре 2018 года стало известно о подписании соглашения о покупке турецких беспилотников. А в текущем году главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке пяти новых комплексов Bayraktar.

Ранее мы сообщали о том, что Эрдоган знает, как решить проблему Донбасса. Также Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале строительства канала «Стамбул». Он соединит Черное и Средиземное моря в обход пролива Босфор. Проект стартует уже в конце июня 2021 года.